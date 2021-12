Piramida finansowa FutureNET w Będzinie. Ilu oszukanych? UOKiK ukarał przedsiębiorców, w tym muzyka Zbigniewa Lemańskiego

Piramida finansowa FutureNET

Jeśli nie masz jeszcze swojego konta w FutureNet a co za tym idzie nie korzystasz z FuturoCoin to pomogę Ci zacząć. (…) To wbrew pozorom nie jest trudne. Ja trzy lata temu nie wiedziałem że istnieją kryptowaluty a zarabianie w internecie uważałem za niemożliwe. Dziś 75% moich dochodów pochodzi z internetu i to nie jest żart – namawiał Zbigniew Lemański na swojej stronie drhajs.pl.

Polecam zapraszać swoich znajomych do programu, bo dzięki temu możemy zarobić ładną sumkę – zachęcał internautów Bartłomiej Żukiewicz, chwaląc się, że z zainwestowanych 3400 zł zrobił już 19 tys. zł i ta suma ciągle się powiększa.

Tego rodzaju wpisy - jak ustalił UOKiK - miały służyć namówieniu nowych osób do inwestowania w systemy promocyjne typu piramida: FutureNet, FutureAdPro oraz NetLeaders. Były to projekty obiecujące zyski uzależnione głównie od wprowadzenia do systemu kolejnych uczestników.