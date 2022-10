Pisarz dla wtajemniczonych. Kończy się Rok Józefa Mackiewicza

Wyobraźmy sobie, że Józef Mackiewicz został wpisany na listę lektur szkolnych dla licealistów. Już słyszę ten klangor „patriotów”, rozlegający się z różnych stron, od prawa do lewa. Z prawej strony usłyszelibyśmy, że Mackiewicz promował lesbijską miłość w powieści „Karierowicz”, obrażał kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jana Pawła II („Papież wyraźnie stawia na pogodzenie świata z międzynarodowym komunizmem. Ja stawiam na walkę. Różnica dość zasadnicza”), Armię Krajową, Józefa Piłsudskiego, a i endecji dostawało się od pisarza. Lewa strona powtarzałaby idiotyzmy o tym, że Mackiewicz kolaborował z Niemcami w czasie okupacji i przez całe życie był „zoologicznym antykomunistą” (Adam Michnik).

Może dobrze się dzieje w pańskie polskim, gdy Mackiewicz jednak nie trafia pod strzechy? Skoro takiej noblistce Tokarczuk to nie w smak, to chyba jest coś na rzeczy. Swoją drogą Mackiewicz po stokroć bardziej zasługiwał na Nobla, choćby za swoją „Sprawę pułkownika Miasojedowa” czy „Drogę donikąd” niż autorka „Ksiąg Jakubowych”. Notabene Mackiewicz został zgłoszony do tej prestiżowej nagrody w 1975 r. przez Wydział Slawistyczny Uniwersytetu w Kansas w USA. Jednak gierki polityczne, literackie, towarzyskie, (wywiadowcze?), spowodowały, że Mackiewicz jej nie dostał i do końca swych dni żył w biedzie, ze swoją żoną Barbarą.