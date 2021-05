Piwowarzy posadzili chmiel w Dębowcu. Browar Cieszyn wykorzysta go do produkcji piwa. Plantację chmielu odwiedzą też turyści

Uwarzone po polsku

Zdecydowana większość chmielu wykorzystywanego przez największe polskie browary do warzenia piwa pochodzi z krajowych plantacji. Producenci piwa zrzeszeni w Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie szacują, że rocznie wykorzystują ponad 200 tys. ton surowców pochodzących od lokalnych dostawców, przeznaczając na ich zakup około 380 mln zł. Według danych The Brewers of Europe uprawa chmielu i browarnych odmian zbóż zapewnia pracę 40 tysiącom polskich rolników.