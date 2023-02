Pizza neapolitańska na Śląsku. Tutaj zjesz najsmaczniejszą napoletanę - zobacz najlepiej oceniane miejsca

Pizza neapolitańska na Śląsku - gdzie zjeść?

9 lutego świętujemy Dzień Pizzy, święto najpopularniejszego z włoskich dań. Uwielbiana przez niemal wszystkich potrawa to bez dwóch zdań jedna z najczęściej figurujących w restauracjach pozycji. Ludzie kochają ją za uniwersalny smak, łączący wszystko co najlepsze w kuchni Włoch - pyszne ciasto, pomidorowo-serowa baza, smakowite dodatki. Te ostatnie są zresztą przyczyną najczęstszych dyskusji na temat tego, która pizza jest najlepsza. Każda osoba ma swoją ulubioną wariację na temat tego dania i między innymi to sprawia, że wciąż podbija kolejne serca.

Jednym z popularniejszych, a przy tym cięższych do prawidłowego wypieczenia rodzajów pizzy jest pizza neapolitańska. Jest ona zrobiona z konkretnej mąki W290 do W390, nie dodaje się do niej też oliwy. Ciasto jest miękkie i puszyste. Restrykcje dotyczące składników zakładają użycie pomidorów San Marzano i sera krowiego fior di latte. Co więcej, takiej pizzy nie kroi się na kawałki, tylko podaje razem ze specjalnym nożem do samodzielnego pokrojenia.