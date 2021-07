PKM Jaworzno przeprowadzi drugą licytacje baru Maleńki. Los popularnego lokalu nadal wisi na włosku

Bar kawowy Maleńki w Jaworznie może zostać zlikwidowany. Jest kolejny przetarg

Los popularnego baru kawowego Maleńki w Jaworznie nadal stoi pod znakiem zapytania. PKM Jaworzno wystawiło ten i trzy inne lokale znajdujące się przy rynku w centrum miasta na licytacje.

- Dostaliśmy takie wypowiedzenie, że lokal został rozpisany do przetargu i to w natychmiastowym trybie, bo za 3 tygodnie ma się odbyć przetarg. Nie było z nami żadnych rozmów. Teraz ja próbuje nawiązać jakiś dialog z władzami. Lokal to własność PKMu, który jest spółką miejską. Ale to od PKMu go wynajmowaliśmy - mówiła DZ w maju Donata Dzimińska-Bizub, właścicielka baru kawowego Maleńki.