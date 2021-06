PKP Intercity. Więcej połączeń w wakacyjnym rozkładzie jazdy, których będzie obowiązywał od 13 czerwca

Tegoroczne wakacje przyniosą wzrost średniej liczby pociągów uruchamianych każdego dnia przez PKP Intercity. Będzie ich 426, podczas gdy u ubiegłorocznym okresie letnim na tory wyjeżdżało średnio 410 składów dziennie. Poziom tegorocznej oferty to powrót do ostatnich wakacji przed pandemią - latem 2019 roku przewoźnik uruchamiał każdego dnia średnio 425 pociągów.

- W najbliższych latach polska kolej ma ambicję stać środkiem transportu pierwszego wyboru dla jak największej liczby podróżnych w Polsce. Patrząc na rozwój pandemii, wierzymy w to, że najgorsze już za nami i te wakacje będą pierwszym dużym krokiem w odbudowie rynkowej pozycji przewozów kolejowych. Tegoroczna letnia oferta PKP Intercity została przygotowana z myślą o zapewnieniu jak najciekawszych możliwości wakacyjnych wyjazdów zarówno na dłuższy wypoczynek do turystycznych ośrodków, jak i krótsze podróże do większych miast - przekonuje Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.