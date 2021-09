Plac przed szkołą w Rybniku Chwałowicach to plac budowy. A już 1 września rozpoczęcie roku szkolnego

- Przepraszamy dzieci i rodziców, których dotknęły niedogodności związane z przedłużającym się remontem tej szkoły, niestety niektóre sprawy są poza naszym wpływem – mówi Agnieszka Skupień, rzeczniczka urzędu miasta w Rybniku. Remont w placówce rozpoczął się jeszcze w poprzednim roku szkolnym. Zakres planowanych prac był spory. W ramach pierwszego etapu prowadzone były roboty wewnętrzne w budynku wraz z dobudową zewnętrznej windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Częściowo rozwalone są więc szkolne korytarze. - Roboty etapu pierwszego przerwane zostały z powodu upadłości firmy - generalnego wykonawcy robót. Wymagają wznowienia, po rozstrzygnięciu nowego przetargu, który ogłoszony zostanie w tym tygodniu, a obejmującego pozostałą do ukończenia część robót – w tym głównie dobudowę windy i roboty wykończeniowe w obrębie parteru i częściowo-piwnic budynku. Mamy nadzieję, że te prace zakończą się w kwietniu 2022 roku – mówi Agnieszka Skupień.

Drugi etap inwestycji obejmował roboty na zewnątrz – w tym budowę drogi pożarowej i placu zabaw dla dzieci. I o ile plac zabaw już stoi, tak teren przed placówką, gdzie powstawała droga przeciwpożarowa wygląda fatalnie. - Ukończone zostały prace w zakresie placu zabaw, ale przerwane są w zakresie budowy drogi pożarowej - m.in. z powodu kolizji z niezrealizowanymi robotami etapu pierwszego i z niezinwentaryzowanymi elementami infrastruktury podziemnej. Wykonawca wykona te roboty na mocy stosownego aneksu do umowy do końca tego roku – zaznacza rzeczniczka miasta.

Zdecydowanie sprawniej poszły inne inwestycje realizowane w rybnickich szkołach. Udało się między innymi w czasie tegorocznych wakacji przeprowadzić termomodernizację oraz wykonanie drenażu i wymianę instalacji elektrycznej w Przedszkolu numer 41 przy ulicy Chabrowej w dzielnicy Maroko-Nowiny. Koszt tej inwestycji to blisko 1,5 mln zł. Za 1,8 mln zł wymieniono instalację centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 29 w Rybniku, dzielnica Golejów. Tam kocioł węglowy wymieniono na pompę ciepła. W dzielnicy Ochojec rozbudowano budynek istniejącego przedszkola. - Zakres robót obejmował budowę parterowego budynku mieszczącego 3 sale przedszkolne z łazienkami (każda przeznaczona do przebywania 25 dzieci) i szatni dla całego przedszkola. Koszt inwestycji to 3.8 mln zł – wyliczają urzędnicy. 2,9 mln zł pochłonęła termomodernizacja budynku wraz ze zmianą kotłowni węglowej na instalację pomp ciepła w Szkole Podstawowej nr 24 w dzielnicy Radziejów a kolejny milion wydano na ocieplenie przedszkola nr 18 w dzielnicy Boguszowice Stare oraz podłączenie przedszkolnej kotłowni do gazowego ogrzewania funkcjonującego już w sąsiedniej szkole podstawowej.