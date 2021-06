Płaca minimalna powinna być uzależniona od województwa? BCC proponuje regionalizację płac minimalnych

– Panuje zgoda co do tego, że płaca minimalna ma zarówno aspekt społeczny jak i ekonomiczny. Obecnie spełnia ona minima socjalne, dlatego potrzebna jest dyskusja nad jej wymiarem ekonomicznym. Dobrze, że nasze dzisiejsze spotkanie dotyczy nie tego czy wprowadzać zróżnicowaną regionalnie płacę minimalną, ale jak ją wprowadzać – mówił Witold Michałek, ekspert BCC ds. makroekonomii i legislacji.

BCC od lat zwraca uwagę, że wysokie tempo wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę ma negatywny wpływ na konkurencyjność olbrzymiej liczby małych i średnich przedsiębiorstw. Oddziaływanie to przejawia się w zwiększonych, całkowitych kosztach pracy ponoszonych z tytułu wypłaty wynagrodzeń osobom zatrudnionym dotychczas za wynagrodzenia nieprzekraczające płacy minimalnej/ minimalnej stawki godzinowej.

– Istnieje też korelacja pomiędzy poziomem minimalnego wynagrodzenia a innymi świadczeniami, takimi jak: odprawa przy zwolnieniu grupowym, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Nadmierne podwyższenie wysokości płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych ma również negatywny wpływ na rynek zamówień publicznych. Pogarsza to pozycję wielu wykonawców, o ile zamawiający nie są skłonni uwzględnić wzrostu tego typu niezawinionych kosztów i renegocjować zawartych na innych warunkach umów – dodaje Witold Michałek.

„Dziesiątka Rzecznika MŚP” to 10 postulatów dotyczących najważniejszych systemowych zmian w obszarze prawa gospodarczego, które ułatwią odbudowę gospodarki po pandemii koronawirusa. Postulaty te zostały wyłonione spośród propozycji zgłoszonych przez Radę Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, która skupia blisko 300 organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców. Dobrane zostały więc one w taki sposób, by były wspólnym głosem całego środowiska przedsiębiorców – zarówno dużych jak i małych firm.