Płakał, jak tatuował - tych sentencji nie chcielibyście mieć na swoim ciele. Najgorsze tatuaże z cytatami. Tych tekstów unikaj!

Nietrafiony tatuaż uwiera całe życie?

Decyzja o wykonaniu tatuażu nie powinna być podejmowana pod wpływem chwili lub z dnia na dzień. Zanim udamy się do studia tatuażu warto dokładnie przemyśleć motyw, który chcemy uwiecznić na swoim ciele. To dlatego, że zostanie on z nami na całe życie. Oczywiście, są sposoby naprawiania nieudanych tatuaży. Jakie?

tzw. cover, czyli tatuaż wykonywany w celu przykrycia poprzedniego wzoru

usuwanie tatuażu, które może być drogie, bolesne i nie przynieść oczekiwanego rezultatu

By uniknąć dodatkowych kosztów i popsutego humoru należy nie tylko dogłębnie przemyśleć motyw, ale i wybrać sprawdzone studio. Czasem warto zapłacić więcej, by uniknąć rezultatów, jakie prezentujemy w galerii.