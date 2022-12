Plan naprawczy dla szpitala w Wodzisławiu i Rydułtowach. Będzie mniej łóżek, przeniosą niektóre oddziały szpitalne Ireneusz Stajer

W szpitalu w Wodzisławiu i Rydułtowach przygotowują się do wprowadzenia planu naprawczego na lata 2023 - 2025. Wczoraj (20 grudnia) zatwierdziła go rada powiatu. Oszczędności ma przynieść redukcja łóżek na wybranych oddziałach czy przeniesienie z Rydułtów do Wodzisławia oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem geriatrycznym. W drugim ze szpitali powstanie też centralna sterylizatornia dla obu placówek. W połowie stycznia ma wznowić działalność zawieszony oddział chirurgii ogólnej.