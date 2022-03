Planetarium Śląskie w Chorzowie jest już gotowe w części muzealnej. Otwarcie planowane jest jeszcze w tym roku

Trwają prace nad planetarium

Dzięki rozbudowaniu Planetarium Śląskie w Chorzowie będzie blisko dwukrotnie większe niż dotychczas. Wszystko dzięki temu, że do istniejącej dotąd, zabytkowej części, dobudowano pod ziemią dwa dodatkowe pomieszczeni o powierzchni ponad 2,5 tys. m kw. To tam będzie można uczestniczyć na pewno w ciekawych zajęciach - znajdą się tam pracownie oraz sale wykładowe. W nich, odwiedzający pogłębią swoją wiedzę z zakresu sejsmologii, meteorologii i astronomii. Niedawno zakończyły się odbiory budowlane planetarium - zobaczcie zdjęcia, jak wygląda teraz.

W przebudowanej głównej sali projekcyjnej, stanie kultowa instalacja przedstawiająca panoramę regionu z lat 50-tych. To ważna wiadomość dla sympatyków tego miejsca, ale i całego regionu. Jeszcze przed jej demontażem, została dokładnie zdigitalizowana, by można było wykonać jej makietę. Niedawno zakończyły się już prace budowlane, a więc do otwarcia coraz bliżej. Dodatkowo, do połowy marca można starać się o pracę w Planetarium.