Planujecie weekend w Beskidach? Rajd Wisły 2022 spowoduje utrudnienia na drogach. Zobaczcie gdzie trzeba uważać

67. Rajd Wisły odbędzie się w piątek 30 września i sobotę 1 października. Kierowcy rywalizować będą w Beskidach, co wiązać sie będzie z utrudnieniami na drogach. Jeśli planujecie weekend w tym regionie zobaczcie gdzie trzeba będzie uważać.

Piątek, 30 września

W godzinach 7-12 wyłączone zostaną ulice Wczasowa i Turystyczna w Ustroniu Jaszowcu.

W godzinach 14-21 zostanie wyłączony z ruchu odcinek specjalny Dobka – Partecznik i następujące ulice: Polańska od skrzyżowania z ulicą Złocieni w kierunku Dobki, ulica Furmańska, ulica Tokarnia do skrzyżowania z ulicą Bukową, ulica Kamienna, ulica Jarzębata, ulica 11Listopada, ulica Partecznik, ulica Górnośląska, ulica Kamienna i ulica ks. Biskupa Juliusza Bursche.

W godzinach 14.30 – 21.30 zostanie wyłączony z ruchu odcinek specjalny Kubalonka – od przystanku Wisła Czarne Wylengarnia, do skrzyżowania Czarne-Kubalonka, dalej ulicą Zameczek do szczytu Kubalonki.