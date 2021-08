Pławniowice: Wstęp na Słoneczną Plażę nad jeziorem jest płatny. Nie wszystkim się to podoba. Co na to gmina? MAKI

Pławniowice: wstęp na strzeżoną plażę nad jeziorem od strony Niewiesza jest płatny. To sezonowe Kąpielisko Słoneczna Plaża. Wypoczywającym się to nie podoba. Nawet za przejazd nad brzegiem trzeba zapłacić - denerwują się. Co na to gmina?