Play-off w Zawierciu: Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów 3:1 ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU

Aluron CMC Warta Zawiercie vs Asseco Resovia Rzeszów 3:1

Pierwszy mecz fazy play off dla Aluronu CMC Warty Zawiercie okazał się meczem domowym z Asseco Resovią Rzeszów. Spotkanie to na początku po stronie gospodarzy zdominował Facundo Conte. Rzeszowianie dość szybko jednak zapewnili sobie przewagę. Wystarczył jednak as serwisowym Miguela Tavaresa, a chwilę później Urosa Kovacevica by Zawiercie wróciło na dobre tory. Coraz częściej punktowali Uros i Konarski. Końcówka seta pełna emocji, bo po stronie dwóch drużyn pojawiały się regularne błędy. Przy trzeciej piłce setowej Zawiercianie wygrali pierwszego seta.