Płyty winylowe w nietypowych wydaniach. Dziury w okładkach i drewno – tak dziś wydaje się czarne krążki

Płyty winylowe w nietypowych wydaniach – koperta to za mało

Choć winyle sprzedają się dziś, jak ciepłe bułeczki, wydawcy dbają o to, by ich płyty były jedyne w swoim rodzaju i by przyciągały wzrok na półkach. By to osiągnąć sięgają po różne pomysły. Zaczynając od tych prostych, jak posrebrzenie nazwy grupy na okładce. Tak ukazał się np. album „At The Heart Of Winter” norweskiej grupy Immortal. W pierwszym wydaniu nazwa formacji nadrukowana była na czerwono. Trzeba przyznać, że mieniąca się srebrem prezentuje się o wiele lepiej.

O krok dalej poszedł wydawca jubileuszowej reedycji płyty „Reinventing The Steel”, niedawno reaktywowanej grupy Pantera. Pierwsze wydanie albumu miało dość nieciekawą okładkę, przedstawiała mężczyznę przeskakującego przez ognisko. Przy wznowieniu postanowiono „przytulić” tytułową stal. Rozkładana koperta wygląda teraz, jak ciężki kawał żelastwa. Została częściowo posrebrzona, a następnie wytłoczona, by dodać jej trzeci wymiar. Tłoczenia na okładkach płyt możemy znaleźć również na albumach niemieckiej grupy Rammstein, choć w tym przypadku zostały wykonane z mniejszym rozmachem.