Pływadła w Raciborzu są ozdobą Festiwalu Górnej Odry. Na rzece pojawiły się statki, tratwy i kajaki

Festiwal Górnej Odry. Z Raciborza wystartowały przeróżne pływadła

Festiwal Górnej Odry to trzydniowe wydarzenie pełne atrakcji. Do wiele wydarzeń dla aktywnych, rodzin i znajomych w wyjątkowych lokalizacjach od Raciborza przez Rybnik aż po Jastrzębie - Zdrój. Odbywający się 25-27 czerwca Festiwal Górnej Odry jest dobrym czasem, by poznać Krainę Górnej Odry, czyli obszar w południowo-zachodniej części województwa śląskiego, na pograniczu z Czechami i województwem opolskim, a zarazem najmłodszą markę turystyczną w regionie.

Festiwal odbywa się w Raciborzu, Turze, Chałupkach, Wodzisławiu Śląskim, Rybniku, Jastrzębiu - Zdrój oraz Żorach. W sobotę, 26 czerwca, właśnie z Raciborza wyruszyły "Pływadła". To przeróżne wodne pływadła od kajaków przez kreatywne tratwy i statko-samochody.