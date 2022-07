Pływalnia letnia w Częstochowie będzie w wakacje działać dłużej. Aquapark cieszy się dużym zainteresowaniem także latem Bartłomiej Romanek

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie podjął decyzję, że pływalnia Letnia będziew lipcu czynna od godz. 10 do 20, a nie jak dotychczas do 19. Wielkim zainteresowaniem cieszy się również latem aquapark. Park Wodny w Częstochowie, który w tym roku miał już ponad 112 tysięcy odwiedzających, zaprasza codziennie do godz. 22.