Pniówek Pawłowice - Ruch Chorzów 0:0 NA ŻYWO, LIVE, WYNIK. Niebiescy chcą wziąć rewanż za PP

Prezes Ruchu Chorzów: W II lidze nie chcemy być chłopcem do bicia. Na pewno mamy większe ambicje niż to, co teraz osiągnęliśmy

Ruch Chorzów na trzy kolejki przed końcem sezonu awansował do II ligi. Stało to się faktem po wygranej z rezerwami Miedzi Legnica 4:0. Przy Cichej odbyło się wielkie świętowanie awansu, ale w klubie już myślą o nowym sezonie. O co Ruch zagra w II lidze? Na to pytanie odpowiedział prezes klubu Seweryn Siemianowski.