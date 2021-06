Pniówek - Ruch Chorzów 2:3. Fani Niebieskich pod stadionem w Pawłowicach ZDJĘCIA KIBICÓW

Przyjazd Ruchu do Pawłowic był sporym wydarzeniem. W końcu nie często z Pniówkiem gra 14-krotny mistrz Polski. Do Pawłowic za piłkarzami trenera Łukasza berety przyjechali też kibice, których na miejscu zjawiło się kilkuset.

Sympatycy chorzowian nie zostali wpuszczeni na trybuny, gdzie miejsca mogli zająć tylko sympatycy Pniówka. Fanom Niebieskich zupełnie to jednak nie przeszkadzało. Przez całe spotkania Pniówka z Ruchem prowadzili głośny doping zza ogrodzenia boiska, skąd zresztą dość dobrze było widać to co dzieje się na murawie.