"Po burzy w moim życiu wyszło słońce. Teraz wiem, że odrobina zdrowego egoizmu jest bardzo potrzebna w życiu". Rozmowa z Anną Wyszkoni

Spotykamy się po koncercie charytatywnym na rzecz Domu Matki i Dziecka w Sosnowcu. Czy to bliska Ci tematyka?

- Ja, jako mama, jestem z tym tematem bardzo mocno związana. Uwielbiam moje dzieci, kocham je i zawsze podkreślam, że macierzyństwo jest moim wielkim życiowym wyzwaniem, ale też największym darem. Cieszę się, że mogę tu być i wspierać tę akcję. Angażowanie się w działalność charytatywną zawsze było dla mnie bardzo ważne.

Zanim jeszcze przejdziemy do Twojej muzyki, chcę poruszyć inny ważny moment twojego życia. W 2016 roku został u Ciebie zdiagnozowany guz tarczycy. Jakie emocje towarzyszyły Ci w tamtym czasie?

- Staram się nie wracać do tamtych emocji. Bardziej cieszy mnie fakt, że po tej burzy w moim życiu wyszło słońce. Przede wszystkim znalazłam w sobie dużo siły. Te przejścia życiowe zainspirowały mnie do innego podejścia do samej siebie. Zaczęłam bardziej dbać o swoje przyjemności, o swoje zachcianki. Uważam, że odrobina zdrowego egoizmu jest bardzo potrzebna w życiu, tak samo jak asertywność, której de facto zaczęłam się uczyć dopiero po przejściu choroby. Chcę, żeby moja historia inspirowała innych do badań, do dbania o swoje ciało i zdrowie, słuchania i wyłapywania sygnałów, które ciało nam wysyła, a które mogą nam się wydawać błahe w natłoku innych zajęć.