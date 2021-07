Po co nam dziś centra handlowe? Jaką rolę pełnią w Zabrzu, Dąbrowie Górniczej a jaką w Gdańsku?

Zakupy i więcej

Dla warszawiaków czy gdańszczan wybór odwiedzanego centrum handlowego podyktowany jest przede wszystkim dogodnością lokalizacji i dostępnością oferowanych marek,natomiast w Białymstoku, Opolu czy Zabrzu miejsca te pełnią dodatkową rolę społeczną, a nawet kulturotwórczą. W mniejszych ośrodkach, w znacznie wyższym stopniu niż w dużych aglomeracjach, centra handlowe zaspokajają nie tylko potrzeby konsumpcyjne, ale też uzupełniają lokalną ofertę rozrywkową i gastronomiczną. Choć ich ekspansja w małych i średnich miastach trwa od ponad 10 lat, nic nie wskazuje na to, by miała się zatrzymać. Już teraz galerie zajmują prawie trzy czwarte całej powierzchni handlowej w Polsce, a rodacy odwiedzają je tłumnie. Tuż przed pandemią centra handlowe notowały nawet do 170 mln odwiedzin, przy czym około jedną trzecią tego wyniku generowały obiekty mniejsze, o powierzchni do 30 tys. m kw., a więc takie jak np. opolskie Solaris Center, Focus Mall w Zielonej Górze czy Galeria Wołomin.