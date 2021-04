Po majówce ruszą hotele, gastronomia i galerie handlowe? To bardzo możliwe. W poniedziałek 26 kwietnia odbyło się spotkanie w tej sprawie

Dziś poinformowano, że w Polsce podano już 10 000 000 dawek szczepionki. Duża część Polaków została już zaszczepiona przeciw COVID-19. W związku z tym, możliwe, że następować będą kolejne luzowania obostrzeń. Od tempa szczepień miało zależeć tempo przywracania do życia niektórych biznesów.

Restauracje już pół roku w zamknięciu

Restauracje działają jedynie na wynos oraz na dowóz od 24 października 2020 roku. Zapowiadano wtedy zamknięcie na zaledwie kilka tygodni. Niestety, lockdown tej branży trwa do dziś, czyli już pół roku. Niedawno, Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej interweniowała, by na okres majówki otworzyć ogródki w restauracjach. Niestety, rząd nie przychylił się do tego apelu. Takiego kroku można spodziewać się dopiero od 4 maja. W związku jednak z ostatnią regionalizacją obostrzeń, nie wiadomo, czy takie zmiany obejmą cały kraj.