Po polskiej stronie Tatr. Zapraszamy na wycieczkę. Wejdziecie z nami na wszystkie szczyty?

Sarnia Skała – coś na rozruch

Zanim pójdziemy w wyższe partie gór, warto zrobić sobie rozgrzewkę. Tu doskonale sprawdzi się Sarnia Skała. Góra ma 1377 m n.p.m., a przejście pętelki prowadzącej przez szczyt zajmie ok. 3,5 godziny. Startujemy z parkingu przy wejściu do Doliny Strążyskiej. Czerwony szlak prowadzą nas drogą, na której nie ma jeszcze żadnych przewyższeń. To świetna propozycja na spacer z dziećmi, nie zmęczą się i nie zdążą znudzić. Nad doliną góruje potężny Giewont, którego północną ścianę będziemy widzieć przez większość wejścia na Sarnią Skałę. Po ok. 40 minutach dochodzimy do Strążyskiej Polany, na której odbijamy w lewo i idziemy za czarnymi znakami, które po niecałej godzinie doprowadzą nas do Czerwonej Przełęczy. Część osób może tu stanąć przed niewielkim dylematem i stwierdzić „aaa, nie chce mi się na tę Skałę wchodzić, stąd też wszystko widać.” Szlak w tym miejscu się rozwidla. Jedna odnoga prowadzi dalej, a druga odbija na Sarnią Skałę.