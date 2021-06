"Po prostu zmartwychwstałam". W Zabrzu chirurdzy przeszczepili płuca kobiecie, która w ciąży przeszła COVID

U 38-letniej pani Izabeli lekarze zdiagnozowali COVID-19 na początku marca. Spodziewała się wtedy dziecka. Z oddziału patologii ciąży Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej trafiła na oddział covidowy. Jej stan się pogarszał i lekarze podjęli decyzję o rozwiązaniu ciąży przed terminem. Ostatnim, co pamięta, był moment, w którym wieziono ją na zabieg. Co działo się potem, nie miała pojęcia. A działo się naprawdę dużo. Kiedy lekarze wybudzili ją ze śpiączki, miała już nowe płuca.

14 marca zapadła decyzja o podłączeniu pani Izy do ECMO. To tzw. sztuczne płuca, urządzenie, które daje czas albo na zregenerowanie się narządów, albo pozwala doczekać do transplantacji. Kobieta spędziła dokładnie 26 dni podłączona do aparatury.

Dr hab. Marek Ochman podkreśla, że za wykonaniem przeszczepu przemawiało było tyle samo argumentów, co przeciwko niemu. - Pacjentka była po ciąży, miała wiele przetoczeń, jej układ odpornościowy był mocno nabuzowany. Sam jej stan kliniczny do samego zabiegu był trudny. Koledzy musieli wspiąć się na wyżyny, aby udało się przeprowadzić operację - opowiada koordynator Oddziału Transplantacji Płuc ŚCCS.

- Kiedy przebudziłam się, nie miałam świadomości, co się stało. Nie wiedziałam nawet, że już urodziłam. Patrzyłam na ludzi wokół i nie wiedziałam co się stało, nie mogłam ruszyć ręką, ani nogą - wspominała we wtorek podczas konferencji prasowej, na której pojawiła się na chwilę razem z mężem.

Dr Trejnowska podkreśla, że wiele osób nie byłoby w stanie przejść drogi, którą pokonała pacjentka. Dlatego ważnym jest, aby jak najwięcej Polaków zaszczepiło się przeciw COVID. - Może trudno w to uwierzyć, ale pacjenci, których kwalifikujemy do terapii ECMO w naszym szpitalu to praktycznie ludzie od 25. do 48. roku życia, którzy wcześniej nie chorowali, a mimo to przechodzą COVID bardzo ciężko - zaznacza.