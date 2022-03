Pobiegli dla Ukrainy nad Pogorią III w Dąbrowie Górniczej. Setki biegaczy i spacerujących na trasie wokół jeziora, nie zabrakło zbiórki

Przedsięwzięcie to inicjatywa V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej, w której realizację włączyło się miasto, CSiR oraz Dąbrowskie Wodociągi. Bieg i marsz pod hasłem “Biegniemy dla Ukrainy” rozpoczął się o godzinie 11. Na miejscu widać było wiele akcentów, nawiązujących do barw narodowych Ukrainy. Były żółto-niebieskie balony, kotyliony, flagi, malunki na twarzach. Na wszystkich uczestników tego przedsięwzięcia czekały na mecie słodkie wypieki, przygotowane przez uczniów.

- Dziękuję za tę akcję i wierzę, że szacunku i empatii starczy nam wszystkim, by obdarzyć nimi wszystkich, którzy szukają u nas schronienia przed tą straszną wojną – przekazał Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej, który także pokonał prawie 6-kilometrowy dystans wokół Pogorii III. Na miejscu pojawił się także biskup sosnowiecki ks. Grzegorz Kaszak.

Całość wpłat za udział w wydarzeniu oraz datki do puszek wolontariuszy zostanie wpłacona na specjalny miejski numer konta. Jest już na nim 94 tys. zł, a będzie więcej. Wszystkie fundusze przeznaczone zostaną na pomoc obywatelom Ukrainy. Chcecie realnie wesprzeć osoby, które znalazły schronienie przed wojną w Dąbrowie Górniczej? Numer konta, na które można wpłacać darowizny to: 92 1560 0013 2002 3620 7000 0098. W tytule przelewu należy wpisać: Darowizny na rzecz uchodźców z Ukrainy. To realna i zweryfikowana pomoc.