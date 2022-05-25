Почуття провини. Як впоратись із почуттям провини. Poczucie winy. Jak radzić sobie z poczuciem winy

Як впоратись із почуттям провини: не починайте звинувачувати себе; не ви розв’язали цю війну в першу чергу дбайте про себе і залишайтесь в безпеці, ваша пряма відповідальність сьогодні — дбати про себе і не створювати зайвого клопоту Збройним Силам, зменшити навантаження на них, щоб вони могли повною мірою виконувати свій обов’язок переключіть свою увагу на те, що ви можете зробити прямо тут і зараз станьте корисним; запитайте, як ваші руки, ваші знання та вміння знання можуть принести користь тим, хто залишився поряд і тим, хто потребує моєї допомоги складіть список задач, які ви зробите прямо зараз; беріться лише за ті справи, які будуть зараз вам під силу допоможіть тим, чим вмієте; навчіться тому, що ще не вмієте, і що вам легко дається.

Токсичне почуття провини дуже непросто здолати. Якщо вам потрібна допомога – звертайтеся до спеціалістів, піклуйтесь про себе.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) відкрив гарячу лінію, за якою можна звернутися за підтримкою. Дзвінки безкоштовні: 0-800-300-155

Poczucie winy jest bardzo rozpowszechnionym zjawiskiem w czasie wojny. Najbardziej skutecznym rozwiązaniem problemu jest praca z psychologiem, natomiast nie mając możliwości pracy ze specjalista można sobie również poradzić z nim. Pomoc potrzebującym, wolontariat, przyniesienie korzyści społeczeństwu - wszystkie te wskazówki pomagają pracować z poczuciem winy i minimalizować go.

Solomiia Mykytsei

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