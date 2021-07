Pociąg Katowice - Ostrawa. CPK pracuje nad trasą kolei dużych prędkości. Którędy będzie przebiegać?

CPK pracuje nad trasą kolei dużych prędkości

Spółka Centralny Port Komunikacyjny wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na prace przygotowawcze do budowy nowej linii kolejowej między Katowicami i czeską Ostrawą.

W ramach budowy odcinka między Katowicami a Ostrawą powstanie w sumie ok. 75 km nowej linii kolejowej. Projekt obejmie odcinek przyszłej linii kolejowej nr 170 między Katowicami i granicą z Czechami, jej przedłużenie po stronie czeskiej do Ostrawy oraz odcinek Jastrzębie-Zdrój - Wodzisław Śląski, wraz z odgałęzieniem do planowanej stacji Jastrzębie-Zdrój Centrum i w kierunku Rybnika.