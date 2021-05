Pociągi z Bielska-Białej do Cieszyna wróca na tory? Ważny krok do rewitalizacji linii kolejowej 190!

Władze stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka podpisały umowę na wykonanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała. Wykonaniem opracowania zajmie się polsko-hiszpańskie konsorcjum. Dokumentacja ma zostać złożona w listopadzie w ramach drugiego etapu rządowego Programu Kolej Plus.

Ostatni pociąg z Bielska-Białej wyruszył w stronę Cieszyna na początku 2009 roku. Od tamtej chwili połączenia kolejowe między tymi miastami zostały zlikwidowane. Kilkuletnie starania samorządów Bielska-Białej, powiatu bielskiego i powiatu cieszyńskiego przyniosły efekt w postaci trwającej obecnie rewitalizacji dwóch z trzech odcinków linii kolejowej nr 190. Ale kluczowy i tak jest ostatni odcinek linii nr 190, Bielsko-Biała - Skoczów (22 km). Właśnie nastąpił przełom - we wtorek 11 maja władze stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka podpisały umowę na wykonanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu dotyczącego rewitalizacji linii kolejowej nr 190 na 22-kilometrowym odcinku Skoczów - Bielsko-Biała („Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn-Skoczów-Bielsko-Biała-Wadowice-Kraków)"). Wykonaniem opracowania zajmie się polsko-hiszpańskie konsorcjum IDOM. Umowny termin realizacji studium to 15 października tego roku. Dokumentacja ma zostać złożona w listopadzie br. w ramach II etapu rządowego Programu Kolej Plus. Zadaniem wykonawcy studium będzie również m. in. przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami poszczególnych gmin na trasie linii kolejowej, tj. Bielska-Białej, Jaworza, Jasienicy i Skoczowa.

Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, przewodniczący zarządu Aglomeracji Beskidzkiej podkreślił, że stowarzyszenie powołane ponad rok temu przynosi pierwsze tak znaczące efekty.

- To wprawdzie milowy krok w tym kierunku, ale nie gwarantujący pełnego sukcesu – zastrzegł. - Trzeba jednak podkreślić, że bez tego opracowania na które złożyło się 10 samorządów naszej aglomeracji i samorząd województwa śląskiego, za co wypada podziękować, nie mielibyśmy szansy na odtworzenie tej linii – powiedział.

Starosta bielski Andrzej Płonka, zastępca przewodniczącego zarządu Aglomeracji Beskidzkiej zwrócił uwagę na fakt osiągnięcia porozumienia z partnerami – miastem Bielsko-Biała i samorządami znajdującymi się trasie linii kolejowej 190. - Nie było to zadanie łatwe, bo przecież pociąg do naszej południowej granicy nie jeździ od dawna – przypomniał.

Wojciech Gawęda, przedstawiciel konsorcjum firm IDOM zapewnił, że firma dołoży wszelkich starań, aby dokumentacja była wysokiej jakości i projekt znalazł się jak najwyżej na liście rankingowej programu kolejowego.

Podpisany w Ratuszu dokument jest pierwszym krokiem do realizacji inwestycji i obligatoryjnym dokumentem w ramach programu Kolej Plus. Do końca listopada musi trafić do PKP PLK i ministra infrastruktury.

Dopiero sukces w programie Kolej Plus pozwoli przejść do etapu realizacyjnego. Wtedy konieczne będzie opracowanie ostatecznej dokumentacji projektowej przez inwestora głównego ( PKP PLK). Pociągi na trasie Bielsko-Biała – Cieszyn mogą powrócić najwcześniej latach 2026-27. Koszt opracowania studium to 1,2 mln zł - 750 tys. zł to dofinansowanie z województwa.

