Pociągiem dojedziemy do lotniska w Pyrzowicach. Wzdłuż linii zasadzą drzewa, będą budki dla sów, dzięciołów

Wzdłuż nowej linii kolejowej do lotniska w Pyrzowicach zasadzą 7 ha drzew, będą budki lęgowe dla sów, dzięciołów, przejścia dla zwierząt pod pod torami. Powstanie nawet sztuczny staw. Przypominamy, za 660 mln zł powstaje połączenie kolejowe do portu lotniczego “Katowice-Aiport”. Odtworzenie 30-kilometrowego szlaku kolejowego (Zawiercie, Pyrzowice Lotnisko, Tarnowskie Góry) to nie jedyne, co spędza sen z powiek budowlańcom, bo wzdłuż torowiska przewidziano szereg inwestycji chroniące zwierzęta i środowisko naturalne. Zasadzonych zostaną setki drzew.

- Dla płazów przewidziano wodny zbiornik, który zapewni im odpowiednie warunki bytowania. Zaplanowane w zakresie inwestycji działania są zgodnie z decyzjami środowiskowymi – wyjaśnia Katarzyna Głowacka.

Przypomnijmy, efektem inwestycji będzie szybki dojazd koleją – najbardziej ekologicznym rodzajem transportu zbiorowego - do portu lotniczego „Katowice Airport”.

- Przewidywany czas jazdy z Zawiercia do lotniska to 23 min, a z Tarnowskich Gór niecałe 20 min. Podróżnym z Katowic i z Częstochowy przejazd zajmie około godzinę. Dostęp do kolei zwiększą stacja Pyrzowice Lotnisko i nowe przystanki: Miasteczko Śląskie Centrum, Mierzęcice, Zawiercie Kądzielów. Z myślą o wygodzie podróżnych zostaną zmodernizowane perony na stacjach: Tarnowskie Góry, Siewierz i Poręba, a w Zawierciu powstanie nowy peron. Wszystkie będą dostosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się – wyjaśniają w PKP PLK.

W ramach zadania zostanie odbudowany 30-kilometrowy nieczynny odcinek toru między Tarnowskimi Górami a Siewierzem. Rewitalizacja i elektryfikacja dotyczyć będzie ok. 48 km linii kolejowej. Do portu lotniczego pociągi będą jeździć z prędkością do 140 km/h, a towarowe do 80 km/h. Inwestycja obejmie 52 obiekty inżynieryjne i 38 przejazdów kolejowo-drogowych.

Już widać efekty robót na projekcie. Na łącznicy między stacją Zawiercie a linią na lotnisko i moście kolejowym koło Zawiercia, poza robotami torowymi, wykonywana jest elektryfikacja trasy. Od kwietnia prowadzone są też prace na torach między Siewierzem a terenem przyszłej stacji Pyrzowice Lotnisko. Poza nowym torem i elektryfikacją linii, zamontowane będą urządzenia sterowania ruchem kolejowym.