Pociągiem z Katowic w podróż do miast Europy w kilka godzin i bez przesiadek. Jak kupić bilet na kolejowe połączenie międzynarodowe

Katowice są świetnie położone. Takich możliwości nie ma nawet Warszawa. Bezpośrednio pociągiem można stąd dojechać w kilka godzin do aż sześciu stolic europejskich. Właśnie wszedł w życie nowy rozkład PKP. Sprawdźcie, jak dojechać pociągiem z Katowic do stolic europejskich - bez żadnej przesiadki, bo mowa jest wyłącznie o połączeniach bezpośrednich. W galerii: do których stolic można pojechać z dworca w Katowicach, ale też Sosnowcu, Rybniku czy Gliwicach i przykładowe ceny. A niżej: jakie połączenia do sześciu stolic Europy mamy z Katowic, o których godzinach jest odjazd i ile trwa podróż.