Pociągiem z Katowic w podróż do stolic Europy w kilka godzin i bez przesiadek. Jak kupić bilet na kolejowe połączenie międzynarodowe

Berlin. Odległość od Katowic: 517 km. Pociąg pokonuje tę trasę dość długo, bo jedzie ponad 9 godzin, za to nocą i ma tylko wagony sypialne. Intercity Nightjet (Euronight) odjeżdża z Katowic codziennie o godz. 0.18, i przez Gliwice jedzie do Raciborza. Tu dołączany jest do pociągu Budapeszt - Berlin i przez Kędzierzyn, Opole i Wrocław jedzie do Berlina, gdzie jest o godz. 9.16