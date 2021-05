Poco pokazało model M3 Pro 5G, ogłaszając smartfon „czempionem klasy średniej”. Czy słusznie?

Smartfonowa „klasa średnia” to dziś dość pojemne określenie. Zaprezentowany przez Xiaomi Poco M3 Pro 5G to cenowo raczej dolna średnia półka – takie wnioski można wyciągnąć zerkając na europejskie ceny dwóch wariantów tego urządzenia. Polskich producent jeszcze nie ujawnił.

Poco M3 Pro 5G ma 6,5-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości FHD+ (2400 x 1080), jasności typowej 400 nitów (HMB – 500) i częstotliwości odświeżania do 90 Hz. Funkcja DynamicSwitch umożliwia automatyczne przełączanie między trybami 90 Hz, 60 Hz, 50 Hz i 30 Hz, dostosowując parametr do wyświetlanej treści. Ekran chroniony jest przez Gorilla Glass 3. Procesor to MediaTek Dimensity 700 ze zintegrowanym modemem 5G. SoC ma osiem rdzeni – dwa wysokowydajne (Cortex-A76, do 2,2 GHz) i sześć energooszczędnych. Układ graficzny to Mali-G57, z nową architekturą GPU, która zapewnia dodatkowe 30 proc. wydajności i efektywności energetycznej.