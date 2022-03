Pod hotelem Monopol uszkodzono samochód członka sztabu reprezentacji Polski!

O zdarzeniu we wtorek poinformowała katowicka policja:

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach zatrzymali mężczyznę, który uszkodził porsche zaparkowane pod jednym z hoteli w centrum miasta. Mundurowi ustalili, że samochód należy do członka sztabu szkoleniowego piłkarskiej reprezentacji Polski, która gościła w Katowicach. Zatrzymany 56-latek odpowie za zniszczenie mienia.

Wczoraj po południu policjanci z wydziału ruchu drogowego komendy wojewódzkiej mieli pilotować autokar z kadrą piłkarską na Stadion Śląski. Jednak zanim do tego doszło, około 17.00 na ulicy Dworcowej podszedł do nich mężczyzna i poinformował, że widział jak ktoś zarysował zaparkowane pod hotelem porsche. Mężczyzna opisał sprawcę i wskazał, gdzie poszedł. Mundurowi natychmiast zareagowali i zatrzymali wandala. Okazał się nim 56-letni mężczyzna, znany katowickim policjantom z kradzieży sklepowych i innych wykroczeń. W związku z tym, że mężczyzna nie chciał podać swoich danych oraz nie ma stałego miejsca zamieszkania, został zatrzymany. Policjanci dotarli również do właściciela samochodu, który wycenił straty na około 4 tysiące złotych. Zatrzymany, po nocy spędzonej w policyjnym areszcie, odpowie za zniszczenie mienia. Może mu za to grozić kara do 5 lat więzienia.