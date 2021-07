Podatek PIT przestanie płacić 9 mln osób. O projekcie ustawy poinformował minister finansów

W wyniku zmian 9 mln osób "przestanie płacić podatek PIT", a w kieszeniach podatników ma pozostać ok. 8 mld zł - to zapowiedzi ministra finansów Tadeusza Kościńskiego. Zmiany zostały zapowiedziane w poniedziałek, 26 lipca, podczas konferencji prasowej. Na tym wszystkim zyskać ma ok. 18 mln osób.

Wiadomo już, że kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 30 tys. zł. Podniesiony będzie również drugi próg podatkowy - z 85,5 do 120 tys. zł. Dzięki temu, połowa podatników zejdzie do niższego progu (zamiast 1,2 mln będzie to 600 tys. osób).