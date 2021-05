Podbeskidzie. "Afera plakatowa", czyli Górale w kiepskim stylu żegnają się z Ekstraklasą. Kto odejdzie z bielskiego klubu?

W nocy z niedzieli na poniedziałek, po powrocie z przegranego meczu ostatniej kolejki PKO Ekstraklasy z Legią w Warszawie, kilku zawodników urządziło sobie posiedzenie w szatni Stadionu Miejskiego. Niczym nastolatkowie, zrywający ze ścian plakaty swoich idoli po porażkach, zaczęli się rozprawiać z naklejkami z wizerunkami i nazwiskami niektórych piłkarzy. W tym przypadku nie chodziło rzecz jasna o idoli, a o kolegów z szatni. „Ofiarami” stali się zawodnicy zagraniczni i krajowi - m.in. Filip Modelski, Michał Rzuchowski czy Jakub Bieroński. Warto jednak zaznaczyć, że poza materiałami poligraficznymi nie odnotowano żadnych innych zniszczeń i strat. Winowajcy nie uciekną od odpowiedzialności, bo nagrania z monitoringu zostały już dostarczone do klubu i Urzędu Miejskiego.

A o co chodzi w całej sytuacji? Najprawdopodobniej na wierzch wyszły konflikty, które już od dłuższego czasu dzieliły szatnię Podbeskidzia. Trenerowi Robertowi Kasperczykowi początkowo udało się zjednać zawodników, ale kolejne porażki tylko pogłębiały niesnaski. Nie jest przypadkiem, że w minionych tygodniach bielszczanie nie tworzyli na boisku kolektywu i wygrali tylko jeden mecz w siedmiu ostatnich kolejkach.

Kto odejdzie z Podbeskidzia? Co z trenerem Kasperczykiem?

Ważniejsze od zerwanych plakatów będą decyzje, jakie zapadną w Bielsku-Białej w najbliższych tygodniach. Wczoraj doszło do wcześniej zaplanowanego zebrania Rady Nadzorczej klubu, na którym rozmawiano przede wszystkim o budżecie na najbliższy sezon. Wkrótce ma dojść również do spotkań w Ratuszu, które przesądzą o przyszłości prezesa Bogdana Kłysa. To od tych decyzji zależy, jak będzie wyglądała kadra Podbeskidzia w pierwszej lidze i czy Kasperczyk, któremu wygasa kontrakt, pozostanie na stanowisku trenera.