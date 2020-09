Podbeskidzie Bielsko-Biała: Finanse 2019 [RAPORT DELOITTE]

11,3 mln złotych - tyle wyniosły przychody Podbeskidzia Bielsko-Biała w 2019 roku. W zestawieniu całej 1. Ligi (bez Termaliki Nieciecza, która tradycyjnie nie udostępniła swoich danych) Górale zajęli pod tym względem 2. miejsce, ustępując tylko Miedzi Legnica (11,7 mln zł). W porównaniu do 2018 roku bielszczanie zwiększyli przychody o 64 procent.

Na 78 procent (8,69 mln zł) wpływów Podbeskidzia składały się dochody komercyjne, a z nich 58 procent pochodziło z budżetu miasta a 42 procent od sponsorów. 5,06 mln z kasy miasta to najwyższa taka dotacja w całej lidze. W sumie Podbeskidzie współpracowało z 27. sponsorami, co dawało mu pod tym względem ósme miejsce w lidze.Średnia wpływów od jednego sponsora wynosiła jednak aż 134.000 zł, a to już oznaczało miejsce czwarte. 1,93 mln zł klub zarobił z tytułu transmisji telewizyjnych, a 0,51 mln z dnia meczowego.