Podbeskidzie - Chroby Głogów 6:0. Górale dali koncert w meczu o nadzieję WIDEO

Po ostatniej kompromitującej porażce ze Skrą Częstochowa spotkanie z Chrobrym Głogów urosło dla piłkarzy Podbeskidzia Bielsko-Biała do rangi, którą trudno było przecenić. Ewentualna strata punktów oznaczałaby, że dystans do strefy barażowej mógł zamienić się już w przepaść. Górale nie dopuścili jednak do kolejnego dramatu i bardzo pewnie rozbili rywali, co oznaczało skrócenie dystansu do marzeń.

Pierwszą świetną okazję Podbeskidzie miało już po kilkudziesięciu sekundach gry, ale gol padł "dopiero" w 24 minucie. Maksymilian Sitek wbiegł w pole karne i oddał piłkę do Joana "Goku" Romana, który bez problemu wpakował ją do siatki. Gospodarze szli za ciosem i jeszcze przed przerwą strzelili dwie kolejne bramki. Najpierw Florian Hartherz przechwycił piłkę na własnej połowie, podał do Goku, który zaliczył asystę przy uderzeniu Marcela Misztala, a potem Jeppe Simonsen trafił w słupek, a dobitką popisał się Kamil Biliński.