Podbeskidzie - Cracovia TRANSMISJA TV RELACJA LIVE Przyjacielski pojedynek trenerów

PODBESKIDZIE - CRACOVIA LIVE

Solidna organizacja pracy i dbałość o szczegóły to ważne wyróżniki warsztatu Krzysztofa Bredego. Jeden z najmłodszych trenerów Ekstraklasy otwarcie przyznaje, że właśnie te elementy zawdzięcza głównie Michałowi Probierzowi. Obaj współpracowali ze sobą w Lechii i Jagiellonii, gdzie nie tylko rozwinęli relację zawodową, ale też nawiązali przyjacielskie stosunki. Dziś jednak sentymenty będą musiały zejść na drugi plan - obaj po raz pierwszy spotkają się po przeciwnych stronach barykady.

- Czy były jakieś uszczypliwości? Chwilę rozmawialiśmy, ale nie było na to zbyt wiele czasu, bo obaj mieliśmy sporo pracy, Michał był w dodatku zajęty przygotowaniami do meczu z Malmö. Znamy się bardzo dobrze, ale to nie jest jakiś atut, raczej nie będzie to miało wpływu na przebieg rywalizacji. Ważniejsza będzie jakość realizacji założeń na boisku - podkreśla Brede.