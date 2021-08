Podbeskidzie - GKS Tychy 0:0. Było tempo, były emocje. Zabrakło goli

Czy trzy dni to dużo? Na przykładzie GKS-u Tychy widać, że tak. W sobotę podopieczni Artura Derbina ze spuszczonymi głowami opuszczali murawę swojego stadionu po porażce 0:3 z Miedzią Legnica. We wtorek na boisko w Bielsku-Białej wyszedł już zupełnie inny zespół. Było tak nie tylko dzięki aż pięciu zmianom w wyjściowym składzie, ale też ofensywnemu nastawieniu, które w pierwszych minutach zaskoczyło Górali.

Nie minęło jeszcze pięć minut, a goście wypracowali sobie już dwie okazje do zdobycia bramki. Najpierw niecelnie uderzył Gracjan Jaroch, a chwilę później czujność Martina Polacka sprawdził 20-letni Kamil Kargulewicz. Słowacki bramkarz z powodzeniem zastąpił swojego starszego rodaka, Michala Peskovicia, który stracił miejsce w składzie po przeciętnych występach w pierwszych trzech kolejkach.

Pod Klimczokiem spotkały się dwie drużyny, które wciąż czekają na swoje pierwsze zwycięstwa w tym sezonie, i to było widać - obie miały ogromną ochotę na zdobycie kompletu punktów. Po początkowym naporze tyszan zaatakowało Podbeskidzie, a bliski gola po strzale z dystansu był Kamil Biliński. Widzowie przy Rychlińskiego oglądali zacięty, toczony w niezłym tempie pojedynek, co jednak nie przekładało się na klarowne szanse do zdobycia bramki. Bielszczanie swój pierwszy celny strzał oddali dopiero w 53. minucie, w dodatku była to zupełnie niegroźna próba Joana Romana.