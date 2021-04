Podbeskidzie – Lech RELACJA NA ŻYWO WYNIK Dzień próby dla Górali

Górale mogli czuć się podłamani po tym, jak w ostatnim kwadransie meczu we Wrocławiu stracili prowadzenie i ostatecznie wrócili pod Klimczok bez punktów. Robert Kasperczyk starał się jednak szukać pozytywów. – Jeśli utrzymamy taki poziom zaangażowania, to nie mam wątpliwości, że się utrzymamy – podkreślał trener Górali zaraz po meczu ze Śląskiem.

Podbeskidzie nie pierwszy raz zmierzy się z Lechem w tej fazie sezonu. W 2013 roku, na trzy kolejki przed końcem rozgrywek, bielszczanie byli jeszcze w gorszej sytuacji w walce o utrzymanie, ale sprawili sensację i wygrali w Poznaniu 2-0. Kolejorz źle wspomina także ostatnią wizytę w Bielsku-Białej – na początku rundy wiosennej w 2016 roku Górale wygrali aż 4:1.

Teraz o sprawienie niespodzianki teoretycznie może być jeszcze łatwiej, bo Lech zajmuje miejsce dopiero w połowie tabeli PKO Ekstraklasy. Nie oznacza to jednak, że nie ma już o co walczyć. Poznaniacy tracą tylko pięć punktów do czwartej pozycji, która w obliczu zwycięstwa Rakowa w Pucharze Polski może gwarantować udział w Lidze Konferencji Europy.

Pytanie, jaką twarz pokaże Lech w Bielsku-Białej. Pod wodzą nowego-starego trenera Macieja Skorży Kolejorz zdołał przegrać z Rakowem 1-3 i efektownie pokonać u siebie Lechię 3-0. - Jak każdy mecz w Lechu Poznań, to dla mnie kolejna bitwa, którą chcę wygrać. To dla mnie ważne, by drużyna zdobyła trzy punkty i byśmy w szatni cieszyli się ze zwycięstwa, a także by zespół zrobił krok naprzód – podkreślał w czwartek Skorża.