Podbeskidzie - ŁKS 1:1. Górale jak zamroczony bokser. Siódmy mecz bez zwycięstwa

Co może zrobić bokser przyparty do liny? Najlepiej zaryzykować, otworzyć gardę i przejść do ataku. Z takiego założenia wyszli w piątkowy wieczór piłkarze Podbeskidzia i ŁKS-u, którzy po nieudanym początku rundy wiosennej byli pod sporą presją. Górale w czterech spotkaniach zdobyli tylko trzy punkty, a łodzianie spisali się niewiele lepiej i w pięciu kolejkach uzbierali siedem punktów. By podtrzymać ekstraklasowe aspiracje, obie drużyny chciały wygrać, dlatego kibice w Bielsku-Białej obejrzeli emocjonującą wymianę ciosów.

Walka rozgorzała na dobre w ostatnim kwadransie pierwszej połowy. Wcześniej przeważali goście, którzy prostopadłymi podaniami z głębi pola wprowadzali popłoch wśród obrońców Podbeskidzia, ale ci rzutem na taśmę zdołali skutecznie blokować strzały. Ofensywa Górali przebudziła się tuż przed przerwą, gdy najpierw przewrotką, a później głową szczęścia próbował Kamil Biliński. W obu przypadkach świetnymi interwencjami popisał się Marek Kozioł.