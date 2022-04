Podbeskidzie - Miedź 1:1. Górale wciąż wierzą. Biliński ratuje remis w doliczonym czasie

Dla Podbeskidzia to był mecz pod hasłem "teraz albo nigdy". Po dziewięciu kolejnych spotkaniach bez wygranej Górale mogli odnieść budujące morale zwycięstwo z liderem, albo jeszcze bardziej pogrążyć się w dołku, z którego powrót wydawałby się już niemożliwy. W Wielki Czwartek zamiast Wielkiego Przełamania były jednak Wielkie Męki. Bielszczanie po apatycznej, nijakiej i bezproduktywnej pierwszej połowie zagrali znacznie lepiej w drugiej, ale zdołali wywalczyć tylko remis, zaliczając już dziesiąty z rzędu mecz bez zwycięstwa.

Ambicji Góralom nie brakowało. Trener Piotr Jawny od kilku tygodni apelował, by w końcu to jego drużyna jako pierwsza zdobyła bramkę w meczu, i chyba z takim postanowieniem gospodarze ruszyli do ataku na początku gry. Szczęście było blisko - po zgraniu głową przez Kamila Bilińskiego Joan Roman zdołał minąć z piłką bramkarza Miedzi, ale w polu karnym w ostatniej chwili powstrzymał go Jurich Carolina.