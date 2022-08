Podbeskidzie - Puszcza 0:1. Wszędzie dobrze, ale w domu... najgorzej. Górale znów przegrywają u siebie

Gdyby Podbeskidzie wszystkie mecze rozgrywało na wyjazdach, to pewnie znajdowałoby się na szczycie ligowej tabeli. Z boisk rywali Górale przywieźli jak dotąd komplet zwycięstw, ale przed własną publicznością idzie im jak po grudzie. Po porażce ze Skrą Częstochowa ulegli tym razem Puszczy Niepołomice, która tak jak drużyna spod Jasnej Góry, wygrała przy Rychlińskiego po bramce zdobytej z rzutu karnego.

Ale w przeciwieństwie do Skry, Puszcza nie przyjechała do Bielska-Białej tylko się bronić. Podopieczni Tomasza Tułacza chcieli utrzymywać się przy piłce, atakowali dużą liczbą zawodników i wykonywali sporo stałych fragmentów gry. Długo jednak nie przynosiło to żadnego skutku, bo goście mieli źle nastawione celowniki - z dziesięciu oddanych strzałów tylko jeden posłali w światło bramki.

Podbeskidzie miało za to problemy ze stwarzaniem okazji. Najlepszą wypracowało sobie w pierwszym kwadransie meczu, gdy po rajdzie środkiem boiska Maksymilian Sitek znalazł się sam na sam z Kewinem Komarem. Pomocnik Górali za daleko jednak wypuścił piłkę i staranował interweniującego bramkarza Puszczy. Komar oberwał kolanem w głowę, i choć po kilku minutach się pozbierał, to pod koniec pierwszej połowy doznał zawrotów głowy i został odwieziony do szpitala.