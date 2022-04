Podbeskidzie - Stomil 0:1. Szok pod Klimczokiem. Osłabiony Stomil pogrążył Górali

Cierpliwość - to miało być słowo-klucz dla Podbeskidzia w meczu ze Stomilem. Trenerzy Piotr Jawny i Marcin Dymkowski przestrzegali, że właśnie tą cechą będą musieli wykazać się ich zawodnicy, by pokonać ambitnie broniący się przed spadkiem zespół z Olsztyna, który aż 15 ze swoich 24 punktów zdobył na wyjazdach. Wiedzieli, że Duma Warmii postawi w Bielsku-Białej twardy, trudny do skruszenia mur na własnej połowie. A ten okazał się nie do przejścia - mimo 27 sytuacji bramkowych gospodarze nie trafili do siatki ani razu i nadziali się na jeden kontratak, który rozstrzygnął o losach meczu.

Gospodarze zdawali sobie sprawę, że był to już ostatni dzwonek na przerwanie serii meczów bez zwycięstwa (dziesięciu) i ponowne włączenie się do walki o baraże. Od początku rzucili się do ataku, ale szybko okazało się, dlaczego to cierpliwość była dla trenerów Podbeskidzia tak istotna. Tylko w pierwszej połowie bielszczanie oddali siedem strzałów na bramkę Stomilu, a w bramce kapitalnie spisywał się wypożyczony z Legii Warszawa Kacper Tobiasz, który zatrzymał kilka groźnych strzałów. Sprzyjało mu też szczęście - po akcji Joana Romana piłka otarła się o słupek i nie chciała wpaść do siatki po chaosie, jaki dwa razy wywiązał się w polu karnym po stałych fragmentach gry. Bramka Stomilu sprawiała wrażenie zaczarowanej.