Podbeskidzie: To będzie kluczowa wiosna. Bez baraży mogą polecieć głowy

Gdyby śledzenie poczynań Podbeskidzia skojarzyć z podróżą samolotem, to kibice Górali mogą się dziś czuć niczym strudzeni pasażerowie. W rundzie jesiennej przeżyli kilka silnych turbulencji: pięciobramkową porażkę z beniaminkiem, blamaż z trzecioligowcem w Pucharze Polski, czy wreszcie kolejną – piątą w ostatnich dwóch latach – zmianę trenera. Nadzieja na szczęśliwe lądowanie wciąż jest jednak żywa – do strefy barażowej o awans do PKO Ekstraklasy bielszczanie tracą zaledwie punkt.

Drużynę na stabilny kurs przywrócił trener Dariusz Żuraw. Doświadczony szkoleniowiec objął Podbeskidzie 8 września i po dziewięciu meczach wciąż jest niepokonany. Jego piłkarze błyszczą w ofensywie, której potencjał Żuraw wyciska do ostatniej kropli. Świetnie gra najskuteczniejszy duet w lidze - Kamil Biliński z dwunastoma golami prowadzi w klasyfiakcji strzelców, a Joan Roman do sześciu bramek dołożył siedem asyst. Na dobre objawił się również talent Macieja Misztala. W obliczu kontuzji Tomasza Jodłowca, 18-latek z Tychów wyrósł na najlepszego defensywnego pomocnika Górali i zapracował na powołanie do młodzieżowej reprezentacji Polski.