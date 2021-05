Podbeskidzie - Wisła Płock 1:1. Chcieli, ale nie potrafili. Górale jedną nogą w pierwszej lidze

Przed tygodniem w Gliwicach trener Robert Kasperczyk tłumaczył porażkę swoich piłkarzy tym, że mecz rozpoczynał się w "porze sjesty". Pojedynek z Wisłą Płock wystartował o tej samej godzinie, ale tym razem jego piłkarze najwyraźniej drzemali wcześniej, bo od pierwszej minuty przystąpili do ataku. Na gola zamienili już pierwszą udaną akcję - David Niepsuj przerzucił piłkę do drugiego z wahadłowych, Petara Mamicia, a ten co prawda skiksował, ale zagrał futbolówkę wzdłuż pola karnego. Jako pierwszy dopadł do niej Jakub Hora, który pięknym strzałem z pierwszej piłki w okienko dał prowadzenie gospodarzom.

Podbeskidzie miało jeszcze godzinę gry, by udowodnić, że zasługuje na utrzymanie w PKO Ekstraklasie. A gości tyle samo czasu dzieliło od zapewnienia sobie ligowego bytu. Jedni więc nie musieli, a drudzy nie potrafili, i tak mecz wyglądał już do ostatnich minut.

Gospodarzom długo brakowało pomysłu na to, jak dobrać się do skóry cofniętej na własnej połowie Wiśle. Kasperczyk starał się ratować zespół wprowadzając na boisko Dominika Frelka, Petera Wilsona i Karola Danielaka, ale żadnego z nich nie było stać na zmianę losów meczu. Gdy już Górale wyprowadzili groźną kontrę i Wilson trafił do siatki po podaniu Marko Roginicia, to sędzia odgwizdał spalonego. Gdy Roginić wypatrzył wbiegającego w pole karne Danielaka i zagrał piłkę przed bramkę, to temu zabrakło kilku centymetrów, by skierować ją do siatki. Więcej okazji Podbeskidzie jednak nie stworzyło, a to było zdecydowanie za mało, by pokonać przeciętnie grających Nafciarzy.