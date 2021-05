Podbeskidzie – Wisła Płock TRANSMISJA NA ŻYWO WYNIK Mecz (przed)ostatniej szansy

PODBESKIDZIE – WISŁA PŁOCK RELACJA LIVE

W wiosennym meczu Rakowa z Podbeskidziem o zwycięstwie drużyny z Częstochowy przesądził strzał z rzutu wolnego Iviego Lopeza, po którym piłkę do siatki dobił Andrzej Niewulis. Hiszpan mógł tym samym kojarzyć się bielskim kibicom negatywnie, ale tylko do środy, do 93. minuty spotkania ze Stalą Mielec. To wtedy López wykorzystał rzut karny, który przywrócił Góralom nadzieję na utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Piłkarze Podbeskidzia wiedzą, że jeśli pokonają Wisłę Płock, to w sobotni wieczór znów wyprzedzą w tabeli beniaminka z Podkarpacia.

Nastroje w szatni bielszczan po porażce w Gliwicach (0-2) były fatalne, ale oprócz porażki Stali poprawiła je także sytuacja kadrowa. Do składu Podbeskidzia po kartkowej pauzie wraca kapitan Filip Modelski, a wszystko wskazuje na to, że do gry będzie gotowy także Rafał Janicki. Doświadczony stoper od wtorku trenuje z drużyną na pełnych obrotach, co oznacza, że Robert Kasperczyk będzie mógł odtworzyć zestawienie defensywy, które zagwarantowało Góralom czyste konto w starciu z Lechem Poznań.