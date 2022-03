Podopieczne Zakładu Poprawczego w Zawierciu chcą zostawać tu jak najdłużej. Mogą się rozwijać i realizować swoje pasje

Obecnie w zakładzie w Zawierciu przebywa 28 dziewcząt, w wieku 14-21 lat. Każda z nich ma zupełnie inną historię, choć wiele je łączy. Nasuwa się od razu, że pewnie wszystkie zrobiły coś złego. Do zakładu poprawczego trafia się za złamanie przepisów Kodeksu Karnego. Jak wymienia Robert Kleszcz, dyrektor ośrodka, do najczęstszych przestępstw wśród podopiecznych zalicza się przestępstwa narkotykowe czy kradzieże. Dziewczyny łączy też powód, dlaczego tych czynów się dopuściły. Dyrektor ośrodka mówi, że hasłem, które często powtarza, jest „Nikt nie rodzi się złym człowiekiem”. Właściwie wszystkie podopieczne mają za sobą straszne wspomnienia z ich rodzinnych domów i środowiska, w którym spędziły pierwsze lata swojego życia.

- Zdecydowana większość wychowanek pochodzi z domów, które można nazwać patologicznymi. To rodziny z problemami alkoholowymi, narkotykowymi, rodziny rozbite i wiele innych. Trafiające do nas osoby nie miały w przeszłości prawidłowych wzorców zachowań. Są zagubione i dopiero po czasie wiedzą, co było przyczyną ich błędów i nie chcą wracać do dawnego środowiska – mówi Robert Kleszcz.