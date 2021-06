Podpalacz z Czerwionki-Leszczyn stanął przed sądem. Rafał T. chciał spalić familoki. Nie przyznaje się do winy

Podpalił familoki w Czerwionce. Przed rybnickim Sądem Rejonowym w środę, 2 czerwca, stanął 30-letni Rafał T. Mężczyźnie zarzuca się podpalenie dwóch zabytkowych kamienic i sprowadzenie zagrożenia życia na ich mieszkańców. To pierwsza rozprawa w tej sprawie.

Podpalacz z Czerwionki-Leszczyn przed sądem W środę, 2 czerwca, ruszył proces 38-letniego Rafała T., oskarżonego o podpalenie dwóch kamienic w Czerwionce-Leszczynach. Proces ruszył w Sądzie Rejonowym Rybniku. Rozprawa była jawna, choć dziennikarze – ze względu na obostrzenia covidowe, nie weszli na salę rozpraw. Odczytano akt oskarżenia, w którym zarzuca mu się podłożenie ognia w dwóch kamienicach, w których zginąć mogło kilkudziesięciu mieszkańców. ZOBACZCIE ZDJĘCIA

Choć na etapie śledztwa Rafał T. przyznał się do winy (na czterech protokołach), płakał, wyrażał skruchę, opowiadał, jak do tego doszło, kilka miesięcy później zmienił zdanie i dziś nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że policjanci go przymusili. Co zatem robił na miejscu akcji? - Twierdzi, że ma znajomego w jednej z kamienic, których często odwiedzał – wyjaśnia prokurator Malwina Szendzielorz-Pawela, zastępca prokuratora rejonowego w Rybniku.

- Podczas dzisiejszej rozprawy przesłuchano 8 świadków, kolejna rozprawa odbędzie się 14 lipca o 9.30 – wyjaśnia Jacek Wesołowski, rzecznik Sądu Okręgowego w Rybniku.

Przesłuchani zostali poszkodowani mieszkańcy dwóch kamienic, którzy w wyniku pożaru stracili dach nad głową, w sprawie występują jako oskarżyciele posiłkowi. Opowiadali o przebiegu akcji ratowniczej, ucieczce z zadymionych pomieszczeń. Dwóch świadków potwierdziło, że widziało oskarżonego na miejscu pożaru, gdy pomagał ratować dobytek. Z ich relacji wynika, że tylko cud sprawił, że ludzie przeżyli. Na rozprawę Rafał T. został doprowadzony z zakładu karnego, gdzie od grudnia 2020 roku odbywa odwieszony roczny wyrok za...inne podpalenia. Od listopada 2015 do listopada 2016 zniszczył sześć samochodów, ogień podkładał też w dwóch piwnicach i jeszcze w jednym budynku – wyliczała nam kilka miesięcy temu prokurator Malwina Pawela-Szendzielorz.

Poddał się wówczas dobrowolnie karze: 5 grudnia 2018 roku dostał wyrok jednego roku w zawieszeniu na trzy lata. Okres próbny nie minął, a w międzyczasie oskarżono go o podpalenie kamienic, więc sąd mu odwiesił wyrok. Co ciekawe, T. wciąż spłacał zadłużenie wobec osób, którym w przeszłości zniszczył samochody i piwnice

Teraz do tego dochodzi nowy zarzut podpalenia dwóch familoków - i tej sprawy dotyczy rozpoczęty właśnie proces - sprowadzenia pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Za to grozi mu do 15 lat więzienia

29-letni Rafał T. jest kawalerem, pracował w biurze w dużej firmie w Rybniku produkującej części samochodowe. T. ma wyższe wykształcenie, skończył Zarządzanie i Inżynierię Produkcji na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Podpalał zapalniczką worki na strychach Przypomnijmy, do podpalenia doszło we wtorek, 18 lutego 2020 roku, po godzinie 18. Najpierw piroman podłożył ogień w familoku przy ulicy Hallera. Wszedł na strych, podłożył zapalniczkę pod worek foliowy. Potem poszedł do familoka przy Wolności – tam też podpalił worek na strychu. Widział zamieszanie, dym. Więc pomagał...w akcji gaśniczej. Już kilka godzin później był zatrzymany.

W wyniku pożaru 48 osób straciło dach nad głową, straty sięgały 2 mln zł. Na szczęście nikt nie ucierpiał – lokatorzy w porę zdążyli opuścić mieszkania.

Koniec z alkoholem w samolotach?