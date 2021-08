Podręczniki szkolne są coraz droższe. Można je kupić taniej. Odwiedziliśmy antykwariaty w Sosnowcu

Na jednego ucznia szkoły średniej przypada kilkanaście podręczników. To m.in. książki do historii, biologii, fizyki, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, informatyki, geografii, języka angielskiego, niemieckiego, czy do chemii. Można kupić nowe książki lub używane. Różnica jest w cenie.

I tak stoję na Placu Stulecia w Sosnowcu, znanego jako "Patelnia", tuż przy pomniku Jana Kiepury. W tym samym miejscu zaczynałam wędrówkę po podręczniki, gdy chodziłam do szkoły podstawowej, gimnazjum i potem do liceum. Wraz z mamą robiłyśmy listę podręczników do kupienia i odwiedzałyśmy sosnowieckie antykwariaty. Wzdłuż ul. Modrzejowskiej oraz przy bocznych ulicach było kilka taki punktów, gdzie można było kupić używane książki. Swoje zawsze sprzedawałam młodszej o rok koleżance. Używane książki były zdecydowanie tańsze. To się nie zmieniło do dzisiaj. Ruszyłam w drogę, by ponownie zajrzeć do antykwariatów po szkolne podręczniki. Na rogu ul. Modrzejowskiej i Dekerta znajdziemy dwa antykwariaty obok siebie. To antykwariat "Omnibus" oraz antykwariat "Książkowo".